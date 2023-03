Hay pruebas claras de discriminación en Sonora Grill: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha declarado que hay pruebas claras de discriminación en la cadena de restaurantes Sonora Grill, por lo que habrá una sanción.

En conferencia de prensa, indicó que "no puede ser lo que sucede en estos restaurantes”, y que no ha habido cooperación de los dueños para frenar estos casos.

"No hay cooperación y no puede ser, hay pruebas claras de discriminación. Habrá la sanción que tenga que ser, esta es una ciudad de derechos y no puede haber discriminación", señaló.