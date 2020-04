Hay disponibilidad de camas para enfermos de COVID-19: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). -El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay las suficientes camas para atender a enfermos de Covid-19 en el País y adjudicó a “los conservadores” las notas con imágenes de personas que peregrinan de un hospital a otro sin encontrar un lugar.

No tenemos problemas de camas de hospitalización, hay posiblemente un tiempo para ubicar a qué hospital dirigir o atender a un enfermo, pero les voy a mostrar, ayer lo hice, de cómo estamos en camas de hospitalización”, dijo.

El Presidente fue cuestionado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional sobre las historias que se han dado a conocer a través de medios de comunicación de personas enfermas y con síntomas de coronavirus que van de un hospital a otro en la búsqueda de atención médica sin encontrarla.

López Obrador aseguró que a nivel nacional sólo el 23% de lo se dispone para terapia intensiva está ocupado.

“Les aclaro que para tener esta disponibilidad de camas hemos trabajado tres meses, porque no había esta infraestructura de salud básica”, explicó.

El mandatario se refirió a una publicación de Milenio de una persona indigente que no fue atendida en uno de los hospitales Covid.

“Salió también una foto de una persona que no fue atendida en un hospital de Tláhuac y me comentó la jefa de Gobierno que habló con la directora, creo que una doctora del hospital, dice: ‘Ni siquiera sé de lo que me está tratando’. O sea, hay muchas noticias falsas”, dijo.

“¿Esas notas las ‘aceitan’ sus opositores?”, le preguntó un reportero.

“Sí, los conservadores”, contestó. Y agregó: “No tengo duda. Como hay bots que, la verdad, es lamentable”.