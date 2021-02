Hay 89 mil 183 usuarios sin luz en Chihuahua y Tamaulipas de acuerdo con la CFE, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Al corte de las seis de la mañana se encuentran sin electricidad 89 mil 183 usuarios de Chihuahua y Tamaulipas afectados por el apagón que se dio en el Norte del País.

El presidente Andrés Manuel López Obrador leyó durante la conferencia de prensa matutina un breve comunicado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que precisa que se trata del 0.21% de los usuarios totales de los estados afectados por la falta de electricidad en la región que colinda con Texas, Estados Unidos.

López Obrador descartó que la falta de gas por parte de Estados Unidos se trate de una represalia hacia México.

“No hay ninguna represalia de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos, no. Es que es grave la situación que tienen en Texas y no tienen gas y el que hay aumentó mucho”, dijo.

El mandatario explicó que espera que en esta semana se normalice el suministro de electricidad en el País.

“Va a depender del estado del tiempo, de que podamos echar andar las plantas, que no salgan de operación nuevas plantas de gas del Norte ni de la CFE ni de las particulares”, dijo.

El gobierno federal decidió entregar combustóleo de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la CFE a precio bajo, así como poner en operación a “todas las carboníferas que estaban paradas”.