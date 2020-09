Hay 800 mil firmas para consulta sobre juzgar ex presidentes; si faltan, la pedirá el Presidente: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- A un día de vencerse el plazo, ciudadanos llevan 800 mil firmas para solicitar una consulta pública para juzgar a los ex presidentes y de no lograrse el número que se requieren para mañana, el Presidente de la República la solicitará, informó el presidente Andrés a Manuel López Obrador.

“Mañana se vence el plazo para que se presenten la solicitud de la consulta pública, tengo información que ciudadanos están haciendo una campaña para obtener todas las firmas. Quiero felicitarlos, reconocerles que son buenos ciudadanos porque es el derecho que tenemos a poner en práctica la democracia participativa’, dijo.

Para que los ciudadanos puedan solicitar la consulta deben reunir más de un millón de firmas, de no lograrlo el mandatario tiene ya el borrador de la solicitud.

“Si no se llega al número de firmas, porque falta muy poco, yo tengo ya preparados el borrador de un escrito que voy a revisar para solicitar la consulta. Y mañana tomo la decisión de hacerlo si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas. Entonces va haber solicitud de consulta porque si ellos no alcanzan a tener las firmas yo presentaría mañana el escrito”, dijo.

López Obrador destacó que se debe revisar el proceso legal para solicitar una consulta.

“Hay que revisar, porque no es posible que solo 15 días cada vez que hay proceso electoral se puede solicitar una consulta, eso se tiene que modificar”, indicó.