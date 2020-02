‘Hasta ahora’, Peña Nieto no es investigado por caso Lozoya: UIF

CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que el ex presidente Enrique Peña Nieto no es investigado “hasta el momento” por la investigación hacia Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Nieto fue entrevistado en el Senado tras participar en la Mesa de Trabajo en Materia de Subcontratación, e informó que la UIF proporcionó a la Fiscalía General de la República (FGR) cuatro asuntos y se integrarán dos más.

Al cuestionarle si Peña Nieto es mencionado en alguna de las investigaciones hacia Lozoya, el funcionario respondió “hasta el momento, no”.

“Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la investigación que yo tengo del presidente es muy clara, no vamos a solapar, no vamos a proteger a nadie, sin embargo, en este momento la investigación ha llevado sólo al señor Lozoya y a sus cercanos”, expresó.

Un dato que quedó descartado de la investigación es uno que se dio a conocer mediante columnas periodísticas, donde señalan que Lozoya lavó dinero para la mafia rusa.

Hay catorce personas relacionadas con Lozoya que están siendo investigadas, cuyas cuentas se mantienen congeladas, aseguró Nieto.