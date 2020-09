Harfuch asegura que Unión Tepito y Fuerza Anti Unión fueron "reducidas"

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, dijo que en la Ciudad de México, las organizaciones delictivas se atomizaron en células pequeñas, por lo que ya no operan con la misma fuerza que en años anteriores.



Al hacer su primera aparición pública fuera de un evento del Gobierno capitalino, García Harfuch precisó que los remanentes de La Unión Tepito y Fuerza Anti Unión, únicamente utilizan el nombre para poder operar, pero ya no como una estructura criminal grande.



“La Unión Tepito era fuerte hace dos años. Hoy son células atomizadas. La Anti Unión, lo mismo”, dijo el jefe de la policía capitalina.



Destacó que han detenido a 52 cabecillas de diferentes grupos, como parte de las investigaciones de la policía capitalina en delitos de alto impacto, aunque dijo que no está satisfecho, por lo que intensificarán estas operaciones contra el crimen organizado.



Al ser cuestionado por las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación en la capital, precisó que también son células y no estructuras grandes.