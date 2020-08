Han muerto muchos empleados de Grupo Salinas por Covid-19: Sabina Berman

CIUDAD DE MÉXICO.- La escritora Sabina Berman difundió una carta dirigida a Tristán Canales, vicepresidente de asuntos públicos de Grupo Salinas sobre la muerte de sus empleados a causa del Covid-19.

Berman dijo que “con el corazón adolorido” ha levantado la voz por aquellos que no la tienen para hablar sobre la pérdida de vidas en el Grupo Salinas.

“Se lo he comunicado así a mis antes compañeros de trabajo y ahora te lo comunicado a ti. Mi reporte de los hechos ocurridos en el Grupo no tiene una dimensión persona. No rebajemos la tragedia de los trabajadores que han perdido la vida al infectarse en los espacios laborales del Grupo al asociarla a tonterías”.

Asimismo, señaló que le ha tocado el infortunio de observar de cerca las consecuencias de las decisiones erradas por parte del Grupo Salinas, como de mantener sus establecimientos abiertos pese a la pandemia por Covid-19 por la que atraviesa el País.

Berman acusó que los empleados hubieran querido confinarse, sin embargo, “el Grupo, a diferencia de empresas más responsables, no les ofreció pagarles, aunque fuera una parte mínima de su salario. Otros pidieron su baja, el Grupo les negó cualquier indemnización, dejándolos a la buna de Dios en medio de un desastre de salud”.

Con respecto a la respuesta del Grupo Salinas sobre sus medidas para mitigar la propagación del virus, la escritora dijo estar asombrada sobre que la empresa no comprenda las circunstancias en la que labora la mayoría de sus empleados. “El momento donde se corren mayor peligro es en el viaje a los espacios laborales a bordó del transporte público”, además cuestionó al Grupo al no proporcionarles transporte diario.

Han muerto muchos trabajadores del Grupo de Covid-19. Espero que de esos sí tengas conciencia”.

Por último, subrayó la muerte de una cajera de Banco Azteca y acusó a Tristán Canales de no dolerse ante dicha perdida, ni de la de la madre de la empleada, ni por la ofrandad de sus hijos. “Ya ni digamos que le hubieras ofrecido a esos dos pequeños una beca para su manutención y estudios”.

Sabina Berman subrayó que ante la insistencia de que es motivada por el dinero, le dan una clave del trágico error de pensamiento por el cual es movido el Grupo.

“Se han plegado a una teoría de la vida donde el único criterio es el dinero. Ganas más dinero. Minimizar gastos y maximizar ingresos”.

La escritora finalizó su escrito con un saludo y buenos deseos para los seres queridos de Canales, a quienes espera que “estén bien guardados en un lugar a salvo del virus.

La carta fue difundida en las redes sociales de la escritora.