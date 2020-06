Han muerto menos adultos mayores con Covid-19 en México por cuidarlos en casa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que, en comparación con otros países, en México han fallecido menos adultos mayores por Covid-19, y esto es, indicó, porque se les cuida en casa.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal pidió a la población, a pesar de que ya suman varios días de confinamiento por la emergencia sanitaria, seguir cuidando a este sector de la población, el cual es considerado como uno de los más vulnerables.

“Aquí, en comparación con otros países, han fallecido menos adultos mayores, porque se les cuida en casa. Entonces, aunque ya van muchos días, seguir cuidándolos”.

En compañía del gobernador Carlos Miguel Aysa González y de su Gabinete de Seguridad, el mandatario señaló que algunos factores que han ayudado a incrementar el número de muertes por el coronavirus son el padecimiento de enfermedades crónicas, como la hipertensión y diabetes, por lo que reiteró que su gobierno impulsará una campaña de información nutricional para evitar el consumo de “comida chatarra”.

“No solo para enfrentar esta pandemia, sino para enfrentar cualquier pandemia, para vivir sanos, necesitamos tener buenos hábitos alimenticios.

"No se trata de comer cosas exóticas, extravagantes, caras, no, es recuperar lo que es la comida tradicional: el arroz, el frijol, el maíz, que es alimento de primera, sin maíz no hay país. Pero todo esto fue desplazándose por la comida industrializada, por las bebidas industrializadas, en lo que se ha llamado 'comida chatarra'; son las lecciones que nos ha dejado esta pandemia”, señaló.