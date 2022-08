¿Hamburguesas que no son hamburguesas? Profeco dice cuáles son falsas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (Profeco), realizó un análisis en donde se pusieron a prueba 35 productos de lo más consumidos por las familias mexicanas. Gracias a esto se determinó que algunas de las marcas no venden lo que dicen.

Las hamburguesas son uno de los platillos más fácil de conseguir y que son de los favoritos de los consumidores. Decenas de estas marcas analizadas se quedaron en promesas pues no cumplieron con lo que promocionaban en cuanto a calidad, precio y sobre todo sabor.

El análisis toma en cuenta desde la carne de arrachera, de pollo y de res que ya viene empaquetada y se vende en supermercados. Vale la pena decir que, al menos, la NOM-213-SSA1-2002 que analiza la presencia de Salmonella en los productos cárnicos procesados pasó la prueba en estos alimentos, aunque hayan mentido en otros aspectos.

La denominación no es real

El principal problema que se detectó en estos productos es que mienten en el ingrediente con el que están hechas las hamburguesas. Decir que es de arrachera o pollo, cuando tienen aditivos que bajan el porcentaje del ingrediente principal, por ejemplo la presencia de piel de pollo en productos que prometen pechuga de pollo.

Entre las marcas que mienten en este aspecto están: Las hamburguesas de pollo de "Del Día", "Pilgrims", y"Tyson KIDS".

Por otro lado hay marcas que no aclaran la composición oficial de sus productos, o sea, que aunque dicen ser de Arrachera o Rib Eye, esto no es comprobable, por lo que su información es etiquetada por la Profeco como "No verás". Entre las marcas que engañan al consumidor en ese aspecto están:

American Beef Steak burger Arrachera", "Bachoco Trosi Hamburguesa Arrachera", "Bachoco Trosi Hamburguesa Sirloin", "Griller’s Sirloin" y "Great Value Arrachera", "Carne para hamburguesa Soriana", Valley Foods "Sirloin" y "Arrachera", y Western Grillers.

En otra clasificación, se contempla el uso de la soya en ciertos productos. Respecto a esto, las marcas deberían expresar la cantidad de ingredientes "extra" como este que es un alérgeno, es decir una sustancia que puede provocar reacciones alérgicas. Aunque la marca "Valley Foods Sirloin" declara el uso de la soya, se debe poner un aviso precautorio y esta no lo tiene, lo que Profeco también señala.

Las marcas libres de soya son Bachoco Trosi de res, Great Value Sirloin, Golden Hills arrachera, Rib Eye y Tocino, Marketside y SuKarne. Cabe decir que Master Burgers UGASA presentó menos producto del que dice en la etiqueta.

Finalmente la Profeco recomienda checar siempre la información nutrimental en las etiquetas, para saber qué ingredientes incluye, el porcentaje de carne del que se componen y la cantidad que venden. Además de para balancear la alimentación si consumes hamburguesas.