Hallan sin vida en bolsas negras a mujer sustraída de su casa seis días atrás en Guerrero

HUAMUXTITLAN, Guerrero.- La mujer que fue reportada como secuestrada el pasado 9 de abril por sujetos armados que ingresaron a su casa, fue hallada a la orilla de la carretera Xochihuehuetlán-Tepetlapa, en el municipio de Huamuxtitlán, en la Montaña de Guerrero.

Desde el día de su desaparición no se supo nada de la joven, hasta la tarde del miércoles.

De acuerdo con el reporte de la Policía Estatal en un paraje en la colonia Loma Bonita, sobre la carretera Xochihuehuetlán-Tepetlapa estaba el cadáver de una mujer, desnudo y envuelto con bolsas negras, en estado de descomposición.

Los familiares de Alma Elizabeth informaron que realizan los trámites para que las autoridades lleven a cabo las pruebas genéticas para identificar plenamente a la joven.

La familia narró al medio El Sur que las autoridades locales no hicieron nada para encontrar a la joven, pues desde el día de la denuncia ante el Ministerio Publico, no habían iniciado la búsqueda, por lo que fue la propia familia la que tuvo que salir a las calles a buscarla.

Denunciaron al presidente municipal, Elpidio Nava Rodríguez, pues según explicaron, nunca se encontraba en la Presidencia, por lo que no pudieron pedir su ayuda para comenzar la búsqueda. También expusieron que, según lo dicho por la Policía Municipal, ellos no podían salir a buscarla, pues no tienen viáticos para gasolina.

El alcalde ya había tenido reportes de incompetencia, pues el mismo medio explica que el año pasado hubo inconformidad por parte de los vecinos, ya que denunciaron una gran cantidad de inseguridad, entre secuestros y asesinatos, como el de la doctora Mélida Honorato Gabriel, directora del Hospital Básico Comunitario, asesinada a plena luz del día.