Hallan muerta a María Fernanda en Morelia

MORELIA.-Un caso de presunto asesinato de una joven ha causado conmoción en Morelia, Michoacán.

Según reportan varios medios, María Fernanda Méndez Zamudio, de 19 años de edad y estudiante de la carrera de diseño gráfico en la Universidad La Salle, fue hallada muerta debajo de un puente.

Familiares de la víctima dicen que la joven salió con varios amigos el domingo 4 de octubre, donde coincidió con su ex novio.

Testigos dijeron que María tuvo una discusión con el muchacho de 20 años y se fueron juntos. El hombre al día siguiente le dijo a la mamá de ella que habían peleado y que ella se bajó del auto.

Él me dijo que fuéramos a buscarla, me llamó a las 7 de la mañana y me dijo que fuéramos a buscarla, porque había tenido una discusión con ella y había salido corriendo. Y me llevó ahí, al puente”, declaró la señora.