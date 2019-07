Hallan auto involucrado en tiroteo de Plaza Artz

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, informó al término de la entrega de patrullas en la alcaldía Azcapotzalco, que la madrugada de este viernes localizaron el vehículo Versa azul, en el que escaparon los cómplices de Esperanza “N”, quien ejecutó a dos hombres israelíes en Plaza Artz.

Dijo que agentes de la Policía de Investigación lograron ubicar el vehículo en San Nicolás Totolapan, en la Magdalena Contreras.



Fueron los mismos agentes quienes informaron esta mañana a la procuradora del hallazgo, por lo que se trasladaron para hacer las debidas diligencias.



Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó cualquier tipo de intervencionismo en el país o riesgo de seguridad interior, luego de los hechos ocurridos en Plaza Artz donde murieron dos presuntos criminales israelíes.

Por el contrario, dijo, hay un trabajo conjunto de cooperación de secretarías como Defensa Nacional, Marina, Seguridad Ciudadana y Gobernación, incluso de la embajada de Israel en México, para proteger la seguridad nacional.



En su conferencia de prensa matutina, afirmó que no hay riesgo de que México se convierta en centro de operaciones de la delincuencia, “se toman medidas las que se aconsejan en estos casos, pero no es algo alarmante”.

Apuntó que las personas asesinadas tenían antecedentes de participar en actos ilícitos, de acuerdo a los reportes que incluso presentó la embajada de Israel en México.



Aunque dijo que el gobierno de la Ciudad de México ha actuado, no descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el asunto porque tiene que ver con delincuencia organizada. “Tenemos información de todo lo que pasa en el país, pero hay cosas que no podemos decir (…) no quiero adelantar nada”.