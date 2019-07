Hallan a 83 migrantes en camiones en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chiapas.-Un total de 83 migrantes fueron detenidos tras ser hallados en camiones por fuerzas mexicanas en el municipio de Chilón, en el Suroriental estado de Chiapas, informaron este miércoles las autoridades locales.

Esta acción sigue las instrucciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador estatal, Rutilio Escandón, que es salvaguardar la paz y la tranquilidad de los habitantes de los municipios chiapanecos y no permitir el libre paso por el Estado a personas indocumentadas", indicó a Efe el alcalde municipal, Carlos Jiménez.



La detención se produjo este martes en este municipio de la llamada región Selva por elementos del Instituto Nacional de Migración (Inami) en coordinación con la nueva Guardia Nacional y policías municipales, y en compañía del Ministerio Público Federal.



Los hechos ocurrieron cuando oficiales inspeccionaban un par de camiones de tres toneladas que viajaban rumbo a la frontera Norte del País.

Durante el interrogatorio los extranjeros no acreditaron su estancia en territorio nacional, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias.Los detenidos dijeron que provenían de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Fueron valorados médicamente, y el ayuntamiento proporcionó alimentos y agua ya que muchos se encontraban deshidratados por las condiciones en las que viajaban dentro de los vehículos.Durante el operativo se detectaron a tres personas que dirigían el grupo, las cuales fueron presentadas como presuntos traficante de personas a las autoridades correspondientes.Entre los indocumentados se encontraban niños, niñas, mujeres y hombres de nacionalidad guatemalteca, nicaragüense, hondureña y salvadoreña.

Desde mediados de octubre pasado, miles de migrantes -en su mayoría centroamericanos- cruzan México con el objetivo llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos en caravana para mayor seguridad.A raíz de este éxodo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a finales de mayo la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos como castigo por no frenar la migración.Pero el 7 de junio se llegó a un acuerdo 'in extremis' para evitar los aranceles que se ha traducido en el despliegue de miles de efectivos -más de 20 mil- de las fuerzas mexicanas y la nueva Guardia Nacional en la frontera sur y norte para controlar el fenómeno migratorio.

Desde hace días la Guardia Nacional comenzó a actuar en zonas fronterizas debido a este acuerdo.No obstante, ello no ha frenado a los migrantes en su afán por llegar a Estados Unidos, y centenares de ellos han sido recientemente localizados hacinados dentro de camiones.Además, se estima que la ruta migratoria ha cambiado y la mayoría de migrantes, que ya no viajan en caravana, ya no cruzan el río Suchiate -que separa México y Guatemala- entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán.Por el contrario, atraviesan la frontera más al norte del estado de Chiapas, en una zona más selvática y peligrosa, con la ayuda de coyotes.