Hacienda confirma que no habrá aumento de impuestos en Paquete económico 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la preparación de la entrega del paquete económico del próximo año al Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha adelantado que este paquete no incluirá nuevos impuestos ni aumentos en los ya existentes.

La SHCP afirmó que no se presentarán prácticamente nuevos impuestos y que no habrá reforma fiscal ni aumento en los impuestos actuales. De este modo, la estructura fiscal permanecerá intacta y no se registrarán cambios sustanciales en los impuestos.

Al cuestionar sobre si el paquete económico sería optimista, la SHCP respondió que no lo consideran así, citando que la economía ha estado experimentando un lento y leve crecimiento del 3% al 4% después de la pandemia de COVID-19.

La SHCP enfatizó en el panorama favorable en el que se ha desarrollado la economía.

Se informó que el titular de la dependencia, Rogelio Ramírez de la O, entregará el paquete económico que incluye la propuesta de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2024 a la Cámara de Diputados el próximo 8 de septiembre.

La SHCP señaló que los lineamientos generales utilizados para elaborar el presupuesto de 2024 son similares a los de presupuestos anteriores. Indicaron que mantendrán una política de endeudamiento estable, que han seguido a lo largo de la actual administración. Además, mencionaron que para el último año del sexenio, la deuda pública seguirá bajo control.

Recordaron que el Ejecutivo ya ha anunciado una transición ordenada, y en ese sentido, la dependencia ha estado refinanciando la deuda pública para asegurarse de dejar finanzas saludables y sin presiones financieras para el próximo gobierno.