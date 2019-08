Hace 25 años caducó permiso a El Cielo Country Club en Jalisco

GUADALAJARA, Jalisco.-La autorización para el aprovechamiento de los recursos forestales en el predio El Cielo Country Club en Tlajomulco, Jalisco, caducó hace 25 años.



Según el oficio 714.03.03.02.557 emitido el 14 de diciembre de 1993 por la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la empresa México Inversiones contaba con el aval de remover vegetación forestal en una superficie de 79.1 hectáreas durante un año, es decir, hasta el último mes de 1994.



La superficie total del predio es de 457-57-60 hectáreas, de las cuales únicamente serán sometidas al cambio de uso de suelo 79-18-80 has., distribuidas de la siguiente forma: para lotificar 38-18-80 has., para vialidad 11-00-00 has., y para un campo de golf 30-00-00 has.", se lee en el documento del cual Grupo REFORMA tiene copia.