Habrá tolerancia a manifestantes y no se usará la fuerza pública: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá tolerancia a los manifestantes durante su gobierno y que no usará la fuerza pública.

El mandatario respaldó la decisión de no usar la fuerza pública de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante los actos de vandalismo de la manifestación en contra de la violencia de género del viernes pasado.

No se va usar la fuerza, este no es un gobierno autoritario, vamos a convencer, a persuadir de que no debe de usar la violencia”, contestó al ser cuestionado sobre si lo que se vio el viernes, cuando se vandalizaron monumentos como el Ángel de la Independencia, será lo que rija en el País.