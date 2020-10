Habrá cárcel para quien haga fraude en las elecciones, insiste AMLO al ser cuestionado sobre “superdelegados”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Quien utilice su cargo para cometer fraude electoral será juzgado, sean los delegados del gobierno federal en los estados o el mismo Presidente de la República, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia de prensa matutina sobre los “superdelegados” que desde hace semanas “se hacen promoción” en sus estados.

“Es un asunto que cae en la esfera del derecho penal, hay personas, servidores públicos, el mismo Presidente de la República, si cae en un delito o se demuestra que está cometiendo un delito va a ser juzgado. Estoy esperando que terminen de aprobar el que se quite el fuero al Presidente, ya no va a tener fuero, yo ya no voy a tener fuero, me van a poder juzgar”, dijo.

López Obrador afirmó que quien cometa fraude electoral o utilice recursos públicos para beneficiar campañas electorales será juzgado.

“Si hay fraude electoral es delito grave, porque el que comete fraude va a la cárcel. Se tienen que presentar denuncias y todos ayudar para que no se compre el voto, no se entregen despensas a cambio del voto, frijol con gorgojo como era antes”, dijo.

Los funcionarios públicos que quieran participar en las elecciones del próximo año, tienen hasta el sábado 31 de octubre para renunciar, agregó.

“Los que trabajan en el gobierno se les está pidiendo que renuncien, tienen hasta esta semana, van a presentar sus renuncias en esta semana, sí porque el día último es sábado, hasta el sábado tienen”, dijo.