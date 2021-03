"Habemus mortales, no como AMLO o Gatell", dice Fernanda Familiar tras muerte de Alberto Ciurana por Covid

CIUDAD DE MÉXICO.-Fernanda Familiar pidió a la gente seguirse cuidando del Covid-19, pues consideró que hay personas mortales, no como el presidente Andrés Manuel López Obrador o el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, que recientemente vencieron al virus.

"No bajemos la guardia frente al Covid. Carajo, ¿quién sigue? Alberto Ciurana ... síntomas leves, vacunado y hoy damos la noticia de su muerte. El Covid no es el que le da a AMLO y a López-Gatell... ¡Habemus mortales!", escribió la comunicadora en redes sociales.

La usuaria Tere refutó los comentarios de Familiar, pues dijo que el virus no a todos afecta por igual.

"Ni al caso tu comentario acerca de Dr. López Gatell ni de AMLO. Sabes perfectamente que no a todos les afecta igual. En el programa de VLA OCHO o NUEVE de los conductores se han enfermado, igual que Mimi y varios de su producción, pero lograron sobrevivir", señaló.

Entre tanto Dafne, indicó: "Es correcto, no a todos les afecta igual. Lo que si veo es falta de seriedad ya que el medio artístico como profesión son de los que más contagios presentan y es por no querer usar la mascarilla ni sana distancia. Bien lo dices los conductores no se protegen.Pero culpan a otros".

Muere jefe de contenidos de TV Azteca tras padecer Covid-19

Alberto Ciurana, presidente de Contenidos y Distribución de TV Azteca, falleció tras padecer Covid-19.

Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, dio a conocer el fallecimiento de Ciurana en su cuenta de Twitter.

Lamento enormemente el fallecimiento Alberto Ciurana, un entrañable colaborador a quien TV Azteca le debe mucho de lo que juntos construimos; en esta casa siempre será recordado con cariño y agradecimiento. Envío un abrazo a sus familiares y amigos", compartió Salinas en su mensaje.

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego lamentó en redes sociales la muerte de su amigo y deseó pronta recuperación a su familia. "Lo recordaremos siempre como el gran amigo y colaborador que fue", expresó.

El pasado 10 de marzo, Ciurana informó que se había contagiado de Covid-19 y que requería atención médica a pesar de tener síntomas leves.

El ejecutivo de la televisora del Ajusco había recibido la vacuna días antes: "La ironía es que el viernes recibí la primera dosis de la vacuna".

En aquella ocasión, Daniel Bisogno le escribió: "¿Cómo? Pronta recuperación, a cuidarse y descansar. Fuerte abrazo".

También Arturo Islas Allende le deseó una pronta recuperación, al igual que Pepe Aguilar, mientras que Carmen Muñoz expresó: "Bendiciones y a descansar mucho para una pronta recuperación querido Alberto Ciurana. ¡Te esperamos de regreso!".