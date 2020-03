Guía de turistas pide a López Obrador no cerrar museo de Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Su rostro refleja preocupación. Se nota su impaciencia: casi no hay turistas que ingresen al Museo y zona de murales de Palacio Nacional.



Junto a Moneda número 1, allí donde se hacían largas filas para el acceso de visitantes extranjeros y nacionales, Edgar Vargas espera que alguien solicite sus servicios como guía de turista.



Desde hace siete años labora en lo que hoy es la residencia oficial y despacho del presidente Andrés Manuel López Obrador, y achaca esta poca afluencia de visitantes a la pandemia mundial del coronavirus.



Su preocupación no es para menos, porque dice, su sustento se basa en las propinas que le dan los visitantes por sus conocimientos sobre la historia del centenario inmueble y los murales de Diego Rivera.



Por ello, el señor Edgar Vargas le pide al presidente López Obrador que en durante la pandemia del Covid-19, no cierre su fuente de trabajo y sustento de su familia, porque eso sería algo trágico para los guías de turistas de Palacio Nacional.



"Si nos afecta porque nosotros ofrecemos nuestros servicios, y si no hay (turistas) es la manera en como una gana. Sería trágico que se cerrarán porque nosotros no dependemos de ningún salario".



Ojalá que nos tomen en cuenta que el Presidente no vaya a cerrar, porque de esto vivimos, ellos allá adentro tienen un salario, pero nosotros no, no hay manera de llegar al Presidente y decirle que eso afectaría mucho a los guías de turistas, sería trágico, ojalá no nos dejen sin trabajo".