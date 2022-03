Guerra en Ucrania: Ante la ONU, llama México a no atacar instalaciones nucleares

ESTADOS UNIDOS.- Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante las Naciones Unidas, mostró su preocupación y advirtió las consecuencias humanitarias y la gravedad que traería un accidente radiológico en Ucrania, por lo que llamó a que se tomen todas las medidas preventivas que estén al alcance.

Al igual que otras delegaciones, expongo la preocupación de mi país por el incidente relativo a la planta nuclear de Zaporizhia. Si bien la información que se nos presenta indica que los reactores nucleares no fueron afectados y que los niveles de radiación no han incrementado, esto no disminuye la gravedad del incidente ni las posibles consecuencias que se derivarían en caso de una afectación mayor”, expresó, De la Fuente durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.