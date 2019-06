Guardia Nacional no es policía migratoria: Calderón

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex presidente Felipe Calderón expresó que la Guardia Nacional (GN) no debe usarse como policía migratoria, ya que no fue creada para ello, sino para atender la inseguridad en el País.

En entrevista en la Asamblea Fundacional de México Libre en Miguel Hidalgo, el ex mandatario señaló que es preocupante que seis mil elementos de la Guardia Nacional se vayan a destinar para atender el tema migratorio, pues con ello, se debilita el esfuerzo y propósito del nuevo cuerpo policial, que es el de atender la seguridad de los mexicanos.

"Comprometer a la Guardia Nacional para ser policía migratoria me parece que no está en su papel, para lo que fue creada, y menos a imposición de un país extranjero, muy lamentable.

"Son temas que nos preocupan y se deben aclarar, porque si en los acuerdos implica obligaciones para México, se deben aclarar. Quizá ese acuerdo no sea válido hasta que se avale el Tratado en el Senado, sobre todo, si hay obligaciones para ambos países, lo tiene que explicar", indicó.

Calderón Hinojosa dijo que la parte positiva es que se logró parar de momento la ofensiva "“mediática" de presidente Donald Trump, pero que la parte negativa, es que se está asumiendo una agenda migratoria que no es de México, con elementos que el país había rechazado siempre.

"En mi gobierno hubo tensión porque nosotros exigimos que se comprobara la nacionalidad mexicana de la gente que se deportaba, y ahora el gobierno está asumiendo la obligación de recibir a los que solicitan asilo en Estados Unidos, pero en lo que resuelven, van a vivir en México, lo cual es un abuso de Estados Unidos, y a mi juicio no se debió admitir, eso nos puede complicar severamente, vamos a tener migrantes solicitando asilo con razón y sin ella, no solo de Centroamérica, sino de África, Asia, de todo el mundo y puede ser una complicación para el país", externó.