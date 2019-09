Guardia Nacional es atacada por 500 mil bots de dos empresas, acusa Durazo

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, acusó que 500 mil bots, operados por dos empresas contratadas por promotores de la guerra contra el narco, atacan a la Guardia Nacional en Twitter.



“Los bots han jugado un papel relevante en la difusión de estas críticas, sólo dos empresas contratadas, obviamente, tienen 500 mil bots al servicio de la difusión de críticas a la Guardia Nacional”, acusó al participar en el seminario “Violencia y Paz” del Colegio de México.



“Debidamente, comprenderán ustedes, no estoy hablando al tanteo”, aseguró.

Durazo Montaño se quejó de las críticas por el despliegue y la capacitación a la Guardia Nacional, así como no usar la fuerza pública contra bloqueos.“Las críticas han llegado, lo digo con todo respeto, fundamentalmente a través de adherentes a la iniciativa de la guerra contra el narcotráfico (…)”, refirió.“Es importante no ignorar estos puntos de vista de quienes nos critican, pero también es importante explicar que la estrategia basada en el uso de la fuerza policial y militar, probó ya su límite y generó múltiples decepciones, de hecho no se registra ningún logro relevante durante los sexenios en los que se aplicó.

“Sus simpatizantes se niegan a ver que la estrategia por operativos, ya utilizada, no dio resultados, tuvo siempre un carácter reactivo en respuesta a un hecho delictivo consumado, es decir sin ningún criterio de anticipación”, afirmó.