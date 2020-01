Guanajuato rechaza incorporarse al Insabi

GUANAJUATO, Gto.- Guanajuato no firmará la carta de intención para incorporarse al Instituto de Salud para el Bienestar en sustitución del Seguro Popular.



El gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que “ni aunque me tuviera que torcer la mano” se uniría al Insabi.



De acuerdo con Milenio, Rodríguez Vallejo y otros gobernadores del PAN se reunieron con Andrés Manuel López Obrador para abordar el tema, debido a que parece que se trató de una “reforma al vapor” y los mandatarios están preocupados.

Lo dije públicamente desde antes que se aprobara, que yo jamás iba a firmar, dije hasta de broma que aunque me torciera la otra buena mano que me queda y lo he dicho desde hace mucho tiempo.