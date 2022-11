Guanajuato: Denuncian abuso policial contra mujeres trans en León

GUANAJUATO.- La comunidad LGBTQ+ denunció actos de abuso policial tras la detención de cuatro mujeres trans en la colonia Industrial en el municipio de León. Según las victimas, recibieron maltratos de los elementos policíacos e incluso una fue detenida solo por grabar el altercado.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana municipal informó que durante esa noche se llevaron un total de siete arrestos, en los que iba incluidos los de las cuatro mujeres trans, por disturbios en la vía pública.

Una de las mujeres, Vanesa, realizó una transmisión en vivo en el momento que los oficiales realizaban las detenciones: "Vayan haciendo tiktok para que vean cómo nos tratan aquí, todo youtube nos está viendo y va a quedar aquí este video... es la patrulla 808, 447. Así nos tratan aquí en León, según que por tomar, pero no es cierto". En la grabación se ve a dos policías que se le acercan y le colocan esposas metálicas en las manos. "Miren cómo me agarran, miren cómo me agarran, vean cómo me agreden". "¡No me traten así!", les dice.

La alcaldesa ordenó una investigación al respecto

Vanesa denunció que a ella y a sus compañeras las subieron a las patrullas, golpearon, amenazaron y trasladaron a la delegación poniente (Cepol), en donde tuvieron que pagar una multa para obtener su libertad. En otra transmisión aparece con Tania, quien llorando dice que los policías la desnudaron. En respuesta, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos anunció que ha dado instrucciones para que se realice una investigación exhaustiva, entre los indicios de posibles violaciones a los derechos humanos en la detención de 7 personas.

Instruí que se realice una investigación exhaustiva para sancionar los posibles abusos policiacos. En León no toleramos abusos de ningún tipo, respondió en un tuit.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó que durante un recorrido de vigilancia las siete personas incurrieron en una infracción al artículo 10 fracción II del Reglamento de Policía y Vialidad, por lo que los oficiales arrestaron a las personas y fueron trasladadas al Juzgado Cívico Poniente: "En la revisión médica que se hace a cada uno de los detenidos en el Juzgado Cívico, las personas detenidas no presentaron golpes ni lesiones de reciente evolución".

Dijo que como marca el Reglamento de Justicia Cívica, se desarrolló la audiencia pública, grabada y registrada en acta, con la comparecencia de los policías y las personas detenidas, y en ese acto ninguno de ellas señaló haber sufrido algún abuso policial o haber recibido golpes.

Cada una de las personas detenidas pagó una multa económica y obtuvieron su boleta de libertad. Ninguna de ellas pasó a separos, precisó.

