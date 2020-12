Guajolote regalado a AMLO está en Palacio Nacional; le piden “indulto” para el animal, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El guajolote que le regalaron en Oaxaca el pasado fin de semana está en Palacio Nacional comiendo maíz, dijo el presidente Andrés Manuel López obrador.

El mandatario recordó que aunque guarda la sana distancia en sus giras, la semana pasada una señora le regaló un pavo, “un guajolote” y quiso tomarse una foto con él.

“Por cierto aquí lo tenemos ahí está comiendo maíz”, dijo.

López Obrador informó que le están demandando “que haya indulto” para el guajolote.

“Pero no saben ustedes lo del pavo, porque me están demandando que haya indulto, no quieren que se sacrifique el pobre pavo, pero cuido la sana distancia”, dijo.