Grupo del PRI pedirá renuncia de Alito Moreno por "pésimos resultados"

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de integrantes del Partido Revolucionario Internacional (PRI) pedirá la renuncia de Alejandro 'Alito' Moreno, dirigente nacional del partido, debido a que consideran que ha dado "pésimos resultados", según informó el Senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Detallan que todo detonó luego de que Alito "faltara a su palabra" al apoyar el proyecto de militarización de la Guardia Nacional.

Vamos a pedirlo con seriedad, con oficio en las próximas semanas, ya sabemos su contestación, pero lo que queremos es que legalmente, con la obligación de los estatutos, pueda llamarse a elecciones antes de agosto (2023) para la renovación, si es que no quiere salirse ahora”, expresó el coordinador del PRI en el Senado.

Chong recordó que el período de Moreno acaba en agosto de 2023 con la posibilidad de extenderlo por tres meses más, por lo que debería pasar la dirigencia a quien pueda consolidar una alianza para el 2023 y 2024.

He insistido que debe de salir (del partido) para no lastimarlo. He dicho: sal, renuncia, deja pasar otra dirigencia para que con mayor fortaleza se pueda hacer una alianza para el 2023 y el 2024”, destacó.