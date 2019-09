Grupo de "vapeo" se reúne en CDMX; intentan crear "nube de vapor"

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor de unas 80 personas se reunieron en la explanada del Monumento a la Revolución para "vapear".

En el evento llamado "Mouster Cloud" se invitó a todas las personas a través de Facebook que usan cigarrillos electrónicos para "crear la nube más grande de vapor del mundo" por medio del acto conocido como "vapeo".

La invitación se extendió para vendedores y consumidores de este producto.

Este evento se realizó días después de la alerta que emitió la Secretaria de Salud acerca del consumo de este producto.

En donde a través de la página del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en un comunicado, alertara a la población sobre los problemas pulmonares que han ocurrido en Estados Unidos por el uso del cigarrillo electrónico.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Arturo "G" mencionó que existe una campaña de desinformación en México acerca del producto, "le dicen a la gente que estos aparatos explotan, por supuesto que sí, es una batería, si le das mal uso va a explotar", recalcó.

Asimismo, mencionó que en cuestión salud el cigarrillo electrónico es 95% menos dañino que el tabaco.

Respecto a los señalamientos de que dio la secretaría, mencionó, "se supone que 2 personas murieron en Estados Unidos, no es vapeo como tal, ellos utilizaron sustancias ilegales, fue THC que es la sustancia alucinógena de la mariguana, ese fue el problema".

"Con el vapeo no hay ningún problema, es muy poco tiempo para poder adjudicarle alguna muerte", finalizó.

Por su parte Luis "A" menciona que comenzaron muchos falsos comunicados por parte de las autoridades, "todo esto comenzó por los falsos comunicados de las autoridades, que según había muertos, pero ellos están consumiendo otra cosa que no debería ponerse en un vapeador, hay que entender que las cosas con lo que van" mencionó.

Aseveró que el vapeo le ha ayudado, "a mí el vapeo me ha ayudado, llevo ocho meses vapeando y ya deje el cigarro, yo antes fumaba una cajetilla al día, hoy ya no lo hago. Incluso ya casi no vapeo" concluyó.

De acuerdo a un comunicado de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la venta de cigarrillos electrónicos es ilegal ya que no cuentan con registro sanitario.