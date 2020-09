Grupo de manifestantes de CNDH se traslada a la Comisión de Víctimas

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor de 40 mujeres que tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), junto con familiares de personas desaparecidas, se trasladaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para acompañar otra protesta que se lleva a cabo en esta institución.

Las manifestantes salieron de la CNDH alrededor de las 12:30 horas de hoy y acudieron al antimonumento a la violencia feminicida que se ubica frente al Palacio de Bellas Artes y de ahí tomaron un camión que las llevó a la CEAV.

Elementos de Seguridad Pública ya esperaban a los colectivos feministas en la Comisión Ejecutiva y por ahora decenas de policías, en su mayoría mujeres, rodearon el edificio de la institución para protegerlo.

Debido a esta movilización los policías de la Ciudad de México también cerraron la circulación de la calle Ángel Urraza, entre las calles Pitágoras y Heriberto Frías.

"No es un capricho, no es una exigencia, simplemente el tener un hijo desaparecido, llámese como se llame, es tener una familia desintegrada, completa, y no es porque anden en malos pasos", dijo Beatriz Torres, madre de un joven desaparecido que acudió a la CEAV.

Desde el pasado jueves 3 de septiembre colectivos de feministas tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tras lo cual se han realizado más tomas de instalaciones de Derechos Humanos en otros Estados.