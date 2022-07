Gritan a AMLO "¡reelección!" en Chiapas y sorprende su reacción

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió con su reacción ante los gritos de “¡Reelección, reelección!” que le hicieron simpatizantes en el municipio de Bochil, Chiapas.

AMLO respondió que como hay relevo generacional, "no hace falta que haya reelección" y reiteró que entregará la Presidencia en septiembre de 2024.

Al encabezar la ceremonia de inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en Bochil, el jefe del Ejecutivo federal llamó a la población a no preocuparse por el futuro que puedan tener los programas sociales del gobierno federal, pues llegue quien llegue “los estamos dejando ya bien amarrados”.

"No deben ustedes preocuparse, porque todos lo estamos dejando ya bien amarrado llegue quién llegue… no hace falta la reelección, acuérdense de lo que decía el apóstol de la democracia Francisco I. Madero: `Sufragio efectivo, no reelección’. Entonces ya va a llegar otro, va haber relevo.

"Ya quedó escrito en la Constitución un artículo transitorio (...) no debe de faltar el presupuesto para el programa de adulto mayor y ni de discapacidad, ni las becas para estudiantes de familias", dijo.

“Pensé en renunciar”

Más tarde, ahora en Ixtapa, el presidente López Obrador recordó que después de perder las elecciones de 2006 y 2012, pensó en anunciar en el Zócalo de la Ciudad de México su retiró de buscar nuevamente ser candidato presidencial, pues señaló que le molestaba que sus opositores lo acusaban de ser “un ambicioso de poder”.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que ya tenía redactado su discurso que pronunciaría, pero reflexionó y cambió de opinión, pues señaló que si renunciaba, en las colonias donde viven los conservadores, “donde vive la mafia” iban a ser fiesta y hasta brindar.

El presidente López Obrador aseguró que pese a que le llevó tiempo, en 2018 pudo ganar la Presidencia porque “fuimos perseverantes y no nos rendimos”.