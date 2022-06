Greek "N", el presunto feminicida serial que enganchaba a sus víctimas por Facebook

CIUDAD DE MÉXICO.-A través de aproximadamente 20 cuentas distintas de Facebook, Greek "N" presuntamente enganchaba mujeres a las que les ofrecía trabajo para después atacarlas sexualmente.

Este año, a dos de ellas presuntamente las asesinó: en marzo a Evelin Afiune en Morelos y en mayo a Viridiana Moreno en Veracruz.

De acuerdo con el reportaje realizado por Arturo Ortiz Mayen, Greek comenzó a agredir mujeres desde hace más de una década.

En diciembre de 2012, el sujeto violó a una menor de edad. La madre de esa víctima dice que la contactó por Facebook, con engaños la invitó a salir, la drogó y después de atacarla sexualmente la abandonó cerca de su casa. Como resultado de esa agresión, la joven quedó embarazada.

Pues mi hija no quería tenerlo, y bueno por fin la convencimos pero pues porque yo me hice cargo del niño (…) ella decidió trabajar y yo cuidar al bebé", expresó.

Al ser detenido y enviado a prisión en Veracruz, Greek acumuló otras cuatro denuncias por agresiones sexuales. Sin embargo, solo fue sentenciado a 12 años de prisión por violación.

Además, el 11 de diciembre de 2019, tras estar preso 7 años, el sujeto obtuvo su libertad anticipada por buena conducta y meses después de estar de vuelta en las calles, atacó de nuevo.

Greek vivió su infancia en la colonia Fernando López Arias en Córdoba, Veracruz. Quienes lo conocieron de niño se dicen sorprendidos por lo que hizo.

Este y otro domicilio ubicado en la colonia Pino Suárez fueron cateados por agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en búsqueda de indicios de otra de sus presuntas víctimas, Miriam Prado García.

Ella desapareció el 28 de agosto de 2021 en Córdoba y hasta ahora no ha sido localizada, pero la mamá de Miriam dice que Greek fue la última persona con la que su hija fue vista.

Que se haga justicia ahora sí porque ya sabemos que ya lo agarraron (…) que me diga dónde está mi niña, que me lleve o que me enseñe dónde está mi hija", indicó.