Graduado en silla de ruedas admite acoso por el que lo señalan; asegura que cambió

Sólo quiero aclarar unas cosas:

-Sí pedí disculpas a quienes tenía que pedírselas. En privado.

-El tec me retiró varios reconocimientos

-Pasé por un proceso de destitución de presidente de FETEC. Mi error fue no haber renunciado

-Nunca he usado mi discapacidad para sacar provecho