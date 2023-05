Gracias a visas de trabajo de EU para migrantes, bajó la incidencia migratoria en la frontera Norte, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-La incidencia migratoria en la frontera Norte ha disminuido a raíz de la decisión del gobierno de Estados Unidos de abrir visas temporales de trabajo para migrantes de Centroamérica y de México, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de la reunión que sostuvo ayer con enviados del gobierno estadounidense para hablar de migración, fentanilo y cooperación para el desarrollo, el mandatario aseguró que se vio que la medida de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha funcionado.

A partir que se implementó esta medida, que es una decisión del presidente Biden que reconocemos mucho, aunque hemos participado, pero él fue el que decidió abrir esta posibilidad. Un ciudadano de Venezuela, Nicaragua, Centroamérica puede hacer su trámite, llenar ciertos requisitos y puede ingresar a Estados Unidos”, dijo.

López Obrador mostró unas gráficas para sostener que “ha bajado la incidencia migratoria a partir de la medida”.

De acuerdo con la gráfica la tendencia es a la baja con menos de 200 mil migrantes en la frontera Norte en mayo.

Gracias a visas de trabajo de EU para migrantes, bajó la incidencia en la frontera Norte, dice AMLO. Foto: Shaila Rosagel

EU otorgará visas de trabajo a migrantes

A principios de mayo se anunció que Estados Unidos otorgará 885 mil permisos y visas de trabajo entre 2022 y 2023 a migrantes de México, Centroamérica y Sudamérica.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón explicó en esa ocasión que en total son 360 mil 656 para mexicanos de visas tipo H2A y H2Ben 2022.

También se logró una cifra récord en ampliación de visas H2B para trabajadores en retorno y nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador de 64 mil 716.

Estados Unidos también otorgará un total de 360 mil nuevos permisos humanitarios con acceso formal al mercado laboral estadounidense para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El mandatario explicó que se acordó una nueva reunión en un mes en Canadá, con la participación del canciller y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hablaron de fentanilo

En la reunión de ayer también se habló de fentanilo y las acciones que realiza México para evitar que lleguen precursores químicos de Asia.

“Con el propósito de que se tenga información, que no se utilice lo de esta desgracia del consumo de fentanilo en Estados Unidos, que es muy lamentable por los daños que ocasiona, que no se utilice con propósitos politiqueros y que no se culpe a México”, indicó.

Gracias a visas de trabajo de EU para migrantes, bajó la incidencia en la frontera Norte, dice AMLO. Foto: Captura de pantalla

El Presidente también informó que se habló con sobre la inversión para el desarrollo en Centroamérica.

“Nosotros ya estamos invirtiendo 150 millones de dólares, se les está planteando que ellos mínimo hagan lo mismo”, indicó.