Graban muerte de una de las últimas vaquitas marinas

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales comenzó a circular un video donde captan la muerte de una de las últimas vaquitas marinas que existen.

En la grabación se puede ver al mamífero enredado en una malla de las cuales usan los pescadores en el Golfo de California.

Según el medio Excélsior, dicha malla son las que usan los contrabandistas para atrapar totoaba, especie que vale mucho dinero en el mercado negro chino.

El año pasado, el doctor Manuel Salvador Galindo, investigador jubilado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), indicó que actualmente sólo se dice que existen nueve especies las cuales podrían definir a la especie como “una especie biológicamente muerta”.

“La vaquita marina no tiene variabilidad, es decir, son tan pocos los ejemplares que genéticamente ya no tienen variabilidad genética, por lo que por más esfuerzos que hagan no la van a poder salvar.

“Pudiesen traer un familiar muy cercano a ella que vive en Chile, pero el problema es que su especie no puede vivir en cautiverio, por eso es que el programa Vaquita CPR fracasó, pues eso es una violación a los principios elementales de la ciencia”, mencionó.