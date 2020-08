Gobierno no protegerá a ningún grupo delincuencial para favorecer a otro, como Calderón: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no perseguirá a un grupo para favorecer a otro, como ocurrió durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

El mandatario fue cuestionado sobre que a raíz de las detenciones en Guanajuato de los miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima, se esperaría que hubiera detenciones en Sinaloa.

“En todos lados que no quede duda, porque no somos iguales, ya se terminó aquello de que se protegía a un grupo para perseguir a otros. Eso es lo que tiene en la cárcel a quien fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón para hablar con claridad. Eso ya no”, contestó.

López Obrador afirmó que la ley se aplica “parejo” y que la nueva estrategia del gobierno de evitar masacres y apoyar a los jóvenes ha funcionado.

“Se tiene una nueva estrategia que consiste en atender las causas que originan a la inseguridad y la violencia, atender al pueblo, que los jóvenes no sean abandonados. Que puedan tener trabajo garantizado el derecho al estudio, y que no haya corrupción”, dijo.

La estrategia de su gobierno, afirmó, “nos está dando buenos resultados”.

“Vamos a seguir actuando de esa forma, abro un paréntesis para informar a los sinaloenses y a todo el pueblo de México lo que se está haciendo para garantizar el bienestar de la gente, con esta idea de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, no somos malos por naturaleza, son las circunstancias que llevan algunos a tomar el camino equivocado”, dijo.