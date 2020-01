Gobierno federal va por el control de casetas de todo el País

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal busca reducir las pérdidas por la toma de casetas de peaje en Sonora a través del Operativo Caseta Segura que ya arrancó el 16 de enero, en tres de las seis instalaciones que opera Caminos y Puentes Federales (Capufe) en el estado, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al Presidente sobre las pérdidas en 2019 por la toma de casetas en todo el País y en Sonora, así como las acciones que realizará su gobierno para tomar el control de las instalaciones.

El operativo en Sonora arrancó con la ayuda de la Guardia Nacional en las casetas de Hermosillo, Guaymas y Magdalena, donde los manifestantes no han podido botear y sigue el operativo de paso libre, informó.

López Obrador llamó a la población a evitar dar dinero a las personas que botean en las casetas de Sonora y de todo el País.

“Hacer un llamado a todos los mexicanos que participan, en especial en estas acciones, de que ya no podemos, ni se puede ni se debe tomar casetas para pedir cooperación y llamar a los automovilistas a que no contribuyan, que no les den dinero”, dijo.

El operativo federal ya obtuvo sus primeros resultados en casetas de otros puntos del País al lograr reducir los dos mil millones 809 mil pesos de prevención de pérdidas.

En las casetas de Baja California y Palmillas se logró prevenir la pérdida de 752 millones de pesos y en las de Tlalpan y Tepotzotlán dos mil millones 57 mil pesos.

El mandatario precisó que en la mayoría de los casos no existe ninguna causa social detrás de los que toman las casetas de peaje.

“La mayoría de los casos no hay ninguna causa social, es ya un modo de obtener recursos”, dijo.

El operativo también se desplegó en las casetas de Puebla, Querétaro y Cuernavaca.

“Vamos a Sonora, que desde hace buen tiempo están tomadas las casetas, con este propósito. Tenemos que portarnos bien, nada de informalidad”, precisó.