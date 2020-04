Gobierno federal ordena rastrear cuentas bancarias de EPN y su familia

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros realizados entre 2012 y 2018 por el ex presidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos.



En un oficio del 14 de abril pasado, del que EL UNIVERSAL tiene copia, la Secretaría de la Función Pública solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias de Peña Nieto, Angélica Rivera y los cuatro hijos del ex mandatario: Paulina, Nicole y Alejandro Peña Pretelini, así como de Diego, menor de edad.



Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP solicitó a la CNBV toda la información de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas —de manera detallada—, de 2010 a la fecha, del diputado priista Luis Enrique Miranda, quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto, y de su esposa Alma Laura Saldaña Farach, a quienes ubica en calidad de "investigados".



Este diario buscó, a través de dos personas que integraron su primer círculo, al ex presidente Peña Nieto y, de manera directa, al diputado Miranda para que fijaran una posición, pero no hubo respuesta.