Gobierno federal busca proteger a migrantes de bandas criminales: AMLO

Ciudad de México (GH).-El gobierno federal busca proteger a los migrantes de las bandas criminales, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el enfrentamiento de ayer entre indocumentados y la Guardia Nacional en la frontera entre México y Guatemala.

Aunque parezca contradictorio, protección, porque si no los cuidamos, si no sabemos quienes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al Norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también: los desaparecían”, dijo.

La intervención de la guardia nacional en la frontera, agregó, se da porque “necesitamos que se respeten nuestras leyes como lo hacen en todos los países, sin violar derechos humanos”.

López Obrador aseguró que su gobierno procurará hacer cumplir la ley, sin violar los derechos humanos.

“Nuestros adversarios, los conservadores, quisieran que se reprimiera, los que no decían nada. Tener la foto de un guardia nacional golpeando a un niño migrante; no, porque no somos iguales”, dijo.

Hoy a las 11:00 horas la cancillería ofrecerá una conferencia de prensa para hablar sobre los sucesos de ayer en la frontera Sur y los miembros de la caravana migrante que intentaron cruzar el Río Suchiate.