Gobierno de Jalisco pedirá suspender vuelos para contener pandemia del Covid-19

JALISCO.- El Gobierno de Jalisco pedirá al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) suspender los vuelos con ciudades regiones o países declaradas con cercos sanitarios, como España, Italia o California, informó esta mañana el gobernador Enrique Alfaro al anunciar las nuevas medidas para tratar de contener la pandemia de Covid-19 en la entidad.



“No es posible que en nuestro País tengamos esa permisividad con los vuelos”, se quejó el mandatario y de nuevo arremetió contra el gobierno federal por no tomarse, a su consideración, en serio el problema de la pandemia de coronavirus.



Explicó que a pesar de no tener competencia en el manejo de los vuelos, apelan a las atribuciones que tiene el GAP para actuar en este tipo de contingencias; además, indicó que también se envió una carta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que el gobierno de México se tome en serio el tema.



Como ejemplo del riesgo que existe al no suspender vuelos, señaló que a la Ciudad de México arriban diariamente más de 2 mil pasajeros provenientes de Nueva York.



Alfaro señaló que la puerta queda abierta para recibir vuelos de pasajeros por motivos humanitarios y vuelos de carga.

Además, anunció que de acuerdo con las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se iniciará de manera masiva la aplicación de pruebas rápidas de detección temprana para saber realmente cuál es la magnitud del problema.“Si otras autoridades deciden permanecer a ciegas, nosotros no seguiremos en esa dinámica, no pensamos en competir con las estadísticas, queremos evitar contagios y muertes”, señaló.El gobernador indicó que ya se tienen 5 mil pruebas rápidas y se han solicitado 20 mil más para empezar a aplicarlas desde el jueves, pues se busca a los portadores asintomáticos, como se hizo en países como Corea, Japón o Singapur, donde se logró contener rápidamente el avance de la pandemia.“Son pruebas para rastrear y aislar el virus, con ello se intensifica la búsqueda de casos para aislar a los portadores y evitar el incremento acelerado de casos que colapse el sistema de salud”, dijo.Alfaro señaló que en los siguientes días buscará una reunión con los mandatarios de Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Zacatecas, Colima y Nayarit para tomar acciones conjuntas y medidas similares en la región.Informó que de las dos defunciones que estaban bajo investigación para saber si estaban asociadasal coronavirus, sólo una fue positiva.Aclaró que las medidas de aislamiento social se mantendrán por mucho tiempo y que el exhorto que se hizo el viernes pasado para endurecerlas durante cinco días obedece a una estrategia de prevención cuyos resultados se verán más adelante, sin embargo, eso no significa que a partir del próximo miércoles se suspende la cuarentena.“Hasta ahora son medidas voluntarias y lo que queremos evitar es una cuarentena decretada por el gobierno”, señaló.