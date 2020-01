Gobierno de AMLO niega aumento de impuestos por recortes a los estados

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Gobierno federal negó que el incremento de impuestos en algunos estados se deba a recortes a sus participaciones federales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el aumento de gravámenes en algunas entidades se debe a una decisión propia de cada estado y no a una disminución de sus participaciones.

“No se vale que nos echen la culpa. Se les entregaron los recursos que les tocan por ley; porque ahora todo es que por austeridad no se hacen las cosas: no es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto”, dijo.

El presupuesto, aclaró, se entrega y distribuye de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.

“Si fuese cierto estarían presentando denuncias en el poder Judicial, controversias. Si aumentan los impuestos en los estados es una decisión de los gobiernos locales, no tiene nada que ver con nosotros. No es porque no tengan sus participaciones federales, las tienen en tiempo y forma y hasta por adelantando en algunos casos”, aseguró.

López Obrador calificó como mentiras elaboradas y difundidas “por los que cometen abusos” y por sus adversarios políticos los casos en los que se afirma que el incremento de impuestos se debe a menos participaciones federales.

“Hay un problema estructural, de fondo. Muchos estados están endeudados, los quebraron, hay gobernadores que recibieron los estados quebrados. Se me viene a la cabeza Nayarit, Chihuahua”, dijo.

Este día periódico Reforma publicó que ante la caída de presupuestos y fondos federales, los gobiernos locales cargarán la mano a sus ciudadanos en impuestos como alzas al Impuesto Sobre Nómina (ISN).