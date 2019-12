Gobierno colaborará en investigación contra García Luna; solicitó congelar sus cuentas

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El gobierno federal solicitó congelar las cuentas de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y colaborará con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación en contra del ex funcionario, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo que informó hoy Santiago (Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera) es que ya se está en espera de que los bancos entreguen la información que tienen, ya se solicitó (congelar las cuentas)”, informó.

García Luna fue arrestado en Grapevine y acusado de corrupción informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se le acusa de recibir sobornos millonarios para permitir operar al Cártel de Sinaloa.

El Presidente precisó que desconoce si ya había un expediente en contra de García Luna en la FGR o si se abrió a partir de la investigación en Estados Unidos.

“Nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos, todo lo que nos solicite la Fiscalía, todo lo que nos solicite, sobre todo movimiento de dinero, bienes, lo que tiene que ver con inteligencia financiera”, dijo.

López Obrador fue cuestionado sobre si su gobierno apoyará una investigación en contra de Felipe Calderón Hinojosa, en caso de ser involucrado en los sobornos a García Luna por parte del Cártel de Sinaloa.

“Tiene que conocerse la investigación al final, no adelantar juicios, hay que esperar, pero ni modo que si hay una investigación nosotros lo defendamos (a Calderón)”, contestó.

El mandatario precisó que no será cómplice de nadie, pero que su “fuerte no es la venganza”, aunque Calderón Hinojosa le haya hecho “mucho daño” a él y al País.

“Ya dijimos no a las persecuciones, no es mi fuerte la venganza, pero no soy cómplice de corrupción de nadie, pero eso no significa que esté él involucrado; hay que esperar a la investigación. Todo lo que se tenga de información se va a pasar a la Fiscalía”, dijo.

El jefe del Ejecutivo indicó que su gobierno no aprovechará la circunstancia para atacar a Calderón.

“No quiero que se piense que estamos aprovechando esta circunstancia para atacar al ex Presidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, al País. Todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, con el fraude electoral; sin embargo, nosotros no odiamos, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, tenemos adversarios y no le deseamos mal a nadie”, aseguró.

López Obrador añadió: “Yo no hago leña del árbol caído, será la justicia encargada de resolver este asunto”.

En el caso de García Luna, dijo, falta por conocer la declaración del ex funcionario y seguirle la pista al dinero.