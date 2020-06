Gobierno Federal cuenta con capacidad para atender daños por desastres naturales: SHCP

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reafirmó que la administración federal tiene un conjunto de herramientas financieras para responder a los daños causados por los distintos fenómenos naturales.

Funcionarios de la dependencia precisaron en una reunión en línea, con miembros de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados, que los recursos depositados en el Fondo Nacional de Desastres (Fonden) no se otorgan a los gobiernos de las entidades ni a las dependencias, ya que se transfieren directamente a las compañías o prestadores de servicio, a quienes se les asigna la recuperación y reconstrucción.

La directora general adjunta de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la SHCP, Vanessa Vázquez Meseguer, desagregó las medidas que, mediante el uso del presuesto del Fonden, se realizan para reparar las consecuencias en la infraestructura pública y de vivienda.

Actualmente el Fonden cuenta con 3 mil 353 millones de pesos para 2020 y aunado a esto existe el bono catastrófico, con cobertura de riesgo que incluye huracanes, sismos y fenómenos de gran magnitud. El aseguramiento del Fonden también integra el patrimonio del fideicomiso, ya que se pueden dirigir al Fondo de Atención de Emergencia o apoyos parciales inmediatos y para la reconstrucción:

La SHCP indicó:

A veces resulta difícil hacer una estimación de los recursos que se van a requerir para atender en un año los desastres que sucedan, dado que no hay un control sobre estos, pero el tener un fideicomiso como el Fonden, es un instrumento que nos ha permitido funcionar de una mejor manera independientemente de si hay una asignación presupuestal cada año, pues el Gobierno Federal, con el apoyo de las y los diputados, tiene la disponibilidad de hacer reasignaciones adicionales cuando se requieran”.

En años anteriores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha emitido 16 recomendaciones al Fonden. Respecto a las cinco auditorías abiertas a la ejecución de dicho instrumento, la dependencia explicó que el 70% de dichas recomendaciones van a ser atendidas cuando se emitan las nueva, así como el protocolo de operación, ya que la mayoría apuntan a la optimización del fideicomiso.

“Sabemos que nos es un instrumento perfecto pero es perfectible; estamos trabajando para mejorar la forma en que opera el fideicomiso y en la emisión de nuevas reglas y lineamientos que nos permitan dar una mayor transparencia al ejercicio los recursos y un mejor uso de ellos”, remarcó Vázquez Meseguer.

Asimismo, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, Carlos Noriega Curtis, detalló que el Fonden únicamente contempla la vivienda social en áreas de marginación y de alto riesgo. Sin embargo, advirtió que gran parte de las casas en territorio mexicano no están protegidos contra desastres naturales.

“Los sismos del 2017 mostraron la vulnerabilidad en Oaxaca, Puebla o Guerrero, pero también en zonas de ingreso medio de la Ciudad de México, lo que nos demuestra que todos estamos expuestos”, dijo.

Por otra parte, agregó que en 2019 se pensó en un fondo ante pandemias, no obstante, no se ha contado con los recursos para hacerlo operativo. “Ese riesgo que veíamos muy lejano y difícil, había ocurrido algunos de estos temas en África con el SARS y el Ébola, en China con la Fiebre Aviar, pero no estábamos conscientes de que aquí en México pudiera ocurrir”, concluyó.

