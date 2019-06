Gobernadores también deberían ir a revocación: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobernadores y otros funcionarios deberían, si es posible, someterse a la revocación de mandato, además del Presidente de la República, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se puede ver, se puede ver, que haya revocación de mandato y que también aplique, si se puede, para gobernadores y otros funcionarios. Y lo mismo en cuanto a suprimir el fuero, que se termine con el fuero”, dijo el mandatario, quien envió una iniciativa para revocar el mandato del Jefe del Ejecutivo que aún se discute en el Congreso de la Unión.

La propuesta de López Obrador para someterse a la revocación del mandato es que se adelante el ejercicio para el 21 de marzo de 2021, unos meses antes de la elección del 6 de junio; sin embargo, está abierto a que los legisladores propongan otra fecha, aseguró.

“Entonces, si no aceptan en marzo y no aceptan en junio, que serían las elecciones intermedias, se podría ver otra fecha, nada más que se haga el compromiso que no haya un gasto adicional”. dijo.

El mandatario explicó que la consulta sobre la revocación de mandato es “relativamente fácil”: “es nada más un domingo decir: ‘¿Quieres que continúe el Presidente o que renuncie?’. Sí o no’”.

López Obrador explicó que en caso de que el Presidente de la República renuncie antes de los dos años de su mandato, el Congreso de la Unión elige a uno nuevo. “Pero puede haber una modificación constitucional para que se haga también una elección”, dijo.