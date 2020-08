Gobernadores, senadores y ex presidentes, entre los involucrados en sobornos de Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO.- En la denuncia presentada por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ante la Fiscalía General de la República (FGR) recoge nombre de ex presidentes, legisladores, gobernadores y medios de comunicación que habrían participado en la red de corrupción y sobornos de la que formaban parte.

Denuncio formalmente hechos posiblementes constitutivos de delito en contra de quien o quienes resulten responsables y en contra de las siguientes personas: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari”, expresó Lozoya Austin en su denuncia presentada el 11 de agosto ante la FGR.

Entre los nombres que menciona la demanda se incluye a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y Canciller con Peña Nieto; Javier García Cabeza de Vaca, en ese entonces senador del Partido Acción Nacional (PAN) y ahora gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, ex senador y actual gobernador de Querétaro por el PAN.

El ex presidente de Pemex acusó a Peña Nieto y Videgaray de pedirle usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la reforma energética de 2013, que abrió el sector a la iniciativa privada. Además, acusó que se le ordenó reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña de 2012.

"Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganara. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente", afirmó.

Lozoya también incluyó en la demanda a los ex candidatos presidenciales: José Antonio Meade, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue secretario de Energía durante la administración de Peña Nieto; y Ricardo Anaya (PAN) ex presidente de la Cámara de Diputados.

Asimismo, señaló a los ex senadores del PAN Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury; David Penchyna Grub, del PRI. También aparece el ex consejero de Pemex, José Antonio González Anaya; Carlos Treviño Medina, ex funcionario de Hacienda; Rafael Caraveo, funcionario del PAN; y Lourdes Mendoza, periodista y columnista.

En cuanto al ex presidente de México Salinas de Gortari, Lozoya se refiere a él como “comisionista y cabildero del PAN”.

Caraveo y Guillermo Gutiérrez, quien también trabajo en el Senado durante aquella época, aparecen en la grabación filtrada el lunes en donde aparecen recibiendo docenas de fajos de billetes.

En la denuncia también se detallan nombres, fechas y montos de diversas transacciones que fueron utilizadas para aprobar las reformas estructurales en el Congreso e inyectar dinero a campañas electorales.

Por su parte, la Fiscalía General de la República validó la autenticidad de la denuncia que fue filtrada a medios de comunicación, la cual “no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta Institución”, aclaró.

#FGRInforma La copia de la denuncia presentada por Emilio "L" ante esta Fiscalía que está circulando en los medios de comunicación, no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta Institución; se ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente. https://t.co/V2IoNzatlp — FGR México (@FGRMexico) August 20, 2020

Con información de RT, Infobae y EFE