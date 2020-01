Gobernadores del PAN que no se adhieran al Insabi tendrán que garantizar gratuidad: AMLO

Ciudad de México (GH).-Los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) que decidan hoy no sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) recibirán los recursos que les corresponden por ley, e incluso adicionales, pero deberán garantizar atención médica gratuita a la población, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si ellos no aceptan adherirse no hay problema, van a seguir recibiendo sus recursos que les corresponde de conformidad con la ley; nada más que se tienen que hacer responsables que se dé el servicio a la población abierta, que no se cobre, que no haya cuotas de recuperación”, dijo.