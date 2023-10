Gobernador de Sinaloa ofrece "proteger" a acosador sexual y "mandarlo con puros machos" o a su despacho

CULIACÁN, Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en el centro de la controversia tras la difusión en redes sociales de un video de la conferencia de prensa matutina del 2 de octubre. Durante la conferencia, fue cuestionado sobre denuncias de presunto acoso laboral y sexual contra funcionarios públicos.

En respuesta a una pregunta directa de una periodista, el mandatario estatal admitió haber ofrecido protección a un individuo señalado por acoso sexual en el Centro de Justicia para las Mujeres.

La revelación tuvo lugar después de que la periodista indagara a Rocha sobre una manta que fue colocada en varios lugares denunciando a María Teresa Guerra Ochoa, titular de la Secretaría de las Mujeres, por presunto acoso laboral.

En este contexto, el gobernador identificó al responsable de las mantas y afirmó que se trata de un presunto acosador sexual al que brindó protección con la condición de que no reincidiera. La situación ha generado fuerte controversia y críticas en las plataformas digitales y la opinión pública.

Ya lo conozco, él es acosador pero sexual. Ya le di la oportunidad yo, a ver, vete a un lugar distinto yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo, porque él estaba en el Centro de Justicia”, exclamó el gobernador.

No queremos acosadores de ningún tipo y no es un problema de Tere, el problema es que es su área, entonces ese acoso sí pero el origen de ese acoso es que él es acosador", añade.

La periodista también indagó al gobernador acerca de las acusaciones dirigidas a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y Cultura por presuntas violaciones a los derechos laborales de los empleados gubernamentales.

El líder estatal reiteró la necesidad de que los empleados gubernamentales superen el burocratismo y cumplan con sus responsabilidades hacia los trabajadores.

Rocha Moya aclaró que en el caso del funcionario que denunció acoso laboral en el Centro de Justicia de la Mujer, se trata de un empleado que persiste en su cargo a pesar de las pruebas que lo señalan como acosador sexual de mujeres. El incidente destaca la urgencia de abordar seriamente los problemas de acoso laboral en las instituciones gubernamentales.

No lo hemos cambiado de área; yo le ofrecí cambiarlo a un lado donde haya puros machos como él para que no tengan problema... lo que ocurre es que no hay una denuncia de alguien que se anime a hacerlo, pero en general el ambiente en donde está pues dicen que él se decida a eso y está probado socialmente", dijo.