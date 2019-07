Gobernador de Querétaro niega vinculación con Collado

QUERÉTARO.-El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, negó las acusaciones en su contra que lo vinculan con el abogado Juan Collado, las cuáles señalan que recibió recursos de procedencia ilícita para su campaña por la gubernatura.

En entrevista radiofónica con un medio local, el mandatario estatal calificó como una "bajeza" las acusaciones en su contra.

Me parece penoso, de una bajeza y una irresponsabilidad de alguien que dice que manda dinero pero que no están seguros si se me entrego, eso es irresponsable, yo estaré muy atento a esto", dijo.