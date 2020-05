Gobernador de Puebla anuncia 'Hoy no Circula'

CIUDAD DE MÉXICO.-Puebla se convertirá a partir del lunes en la cuarta entidad, después de la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo, en instalar el programa "Hoy no Circula" para tratar de mitigar la propagación del Covid-19.

El Gobernador Miguel Barbosa anunció que el decreto oficial en el que se detallará la medida de restricción para automóviles será emitido a más tardar hoy en el Periódico Oficial del Estado.

Pese a restringir los confinamientos, transportes, mercados, tianguis y prohibir la venta de bebidas alcohólicas en lugares públicos, en Puebla no se logró reducir la circulación de vehículos, en comparación con otras entidades, afirmó el morenista,

Tenemos una enorme preocupación porque la movilidad vehicular no baja, no baja. De las proyecciones que están establecidas en las plataformas que registran esta movilidad, Puebla no ha alcanzado los límites que se están previstos, que es el 60 por ciento de esa disminución de su movilidad, sigue habiendo una movilidad vehicular muy fuerte, por eso este Gobierno va a decretar el 'Hoy No Circula' a partir del día lunes 11 de mayo", advirtió.

"No hay un comportamiento social voluntario para disminuir el uso de los vehículos, el uso del transporte. Ya llegamos a las crestas sobre contagio y número entre 40 y 50. Ayer en el reporte se adicionan 43 nuevos casos de contagiados en el Estado, ocho nuevos fallecidos, entonces no es que estemos esperando el aplanamiento de la curva, hay una curva que está subiendo y esto tiene que ver con un comportamiento social que no ha sido el mejor".

Se suma Zacatecas

Para reducir la movilidad ante la Fase 3 de Covid-19, el Gobierno de también Zacatecas implementará el programa 'Hoy No Circula' a partir del próximo domingo.

En conferencia de prensa, el Secretario General de Gobierno, Jehú Salas Dávila, anunció que todos los vehículos nacionales o extranjeros no podrán circular dos días por semana en las zonas urbanas, conurbadas o metropolitanas del estado.