Gobernador de Durango encara a manifestantes en evento con AMLO

DURANGO.-Durante un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en Gómez Palacio, Durango, el gobernador del estado, José Rosas Aispuro encaró a las personas que se manifestaron en su contra y los señaló de representar ciertos intereses.

El mandatario se exaltó porque no cesaron los abucheos, rechiflas y gritos en su contra mientras daba su discurso en tribuna en la unidad deportiva Franciso Gómez Palacio.

Vienen y gritan acá, no dan la cara, no tienen valor para dar la cara. Yo no me he robado nada. Ustedes no tienen valor para dar la cara", gritó el gobernador mientras las protestas subían de tono.