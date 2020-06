Gobernador de Chiapas desea feliz Día del Padre y lo tunden por no hablar de su yerno

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.- Como cualquier otro gobernador o político, Rutilio Escandón, mandatario estatal de Chiapas, deseó un feliz Día del Padre a todos aquellos que lo sean, pero las respuestas a su felicitación no fueron las esperadas.

Esto no porque resaltara que no se deben realizar festejos masivos no reuniones familiares por la fecha, ni por pedir que se siga guardando sana distancia incluso dentro del hogar.

La razón por la que la gente se volcó en su contra y le tundió a duras críticas fue porque hace unos días, su yerno fue baleado por el escolta de su hija mientras intentaba ver a su hijo precismanete por motivos del Día del Padre.

Hipócrita. Encubriendo la prepotencia. Ya te deseó tu nieto feliz día del padre? El no podrá hacerlo con su padre. — Wally Lobatto (@Wally_Lobatto) June 21, 2020

Juan Carlos Armendariz grabó como fue encarado por el guardaespalda y el momento exacto en el que recibió un balazo en la pierna de su padre.

El gobernador de Chiapas aún no se ha pronunciado al respecto e incluso ha ocultado algunas de las respuestas al post en el que felicitó a todos los papás.