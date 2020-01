Gobernación no insistirá con INE en obtener datos biométricos: AMLO

Ciudad de México (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que instruyó a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación a no insistir en obtener los datos biométricos de los mexicanos ante la resistencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Le di instrucciones la secretaria que no insistiera, que no nos metiéramos en eso, que no se vaya a pensar que queremos nosotros controlar, como en las dictaduras, la situación de cada persona”, dijo.